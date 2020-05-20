Antalya'da kaybolan 79 yaşındaki kişi bulundu ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan 79 yaşındaki kişi, jandarma ve AKUT ekiplerinin çalışmasıyla bulundu. Tekke Mahallesi'nde yaşayan ve akli dengesi bozuk olduğu belirtilen Kadir T'nin (79) evde olmadığını fark eden yakınları, ya