Antalya'da kardeşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen nakliyeci öldü ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde kardeşi tarafından bıçaklandığı öne sürülen kişi hayatını kaybetti. İddiaya göre, M.K. (30), Şafak Mahallesi 75. Yıl Caddesi'ndeki apartmanda nakliyeci olan ağabeyi İ.K. (35) ile henüz belirlenemeyen nedenle