Antalya'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü ANTALYA - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, İrfan Kahraman idaresindeki 07 ARF 56 plakalı motosiklet, Yenimahalle Mahallesi'nde, Hasan Y'nin kullandığı