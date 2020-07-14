ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde serinlemek için ırmağa giren kişi boğuldu.

Belkıs Mahallesi'ne giden Suriye uyruklu 21 yaşındaki Ömer Elubeyd, üç arkadaşıyla serinlemek için Köprüçayı Irmağı'na girdi.

Akıntıya kapılınca çırpınmaya başlayan Elubeyd, bir süre sonra ırmakta kayboldu. Arkadaşlarının yardım istemesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma ile İnsani Yardım Arama ve Kurtarma (İYAK) ekiplerince ırmakta yapılan iki saatlik çalışmanın ardından gence ulaşıldı. Bota alınan Elubeyd'in, yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlendi.

Elubeyd'in cesedi, Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olay yerine gelen gencin yakınları, sinir krizi geçirdi.