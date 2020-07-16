Antalya'da inşaat iskelesi çöktü bir işçi hayatı kaybetti ANTALYA - Antalya'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu bir işçi öldü. Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde devam eden tadilat çalışmaları için kurulan iskele, işçi Salih Tosun'un (51) çalışması sırasında belirleneme