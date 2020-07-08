Antalya'da iki polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli bacağından vurularak yakalandı ANTALYA - Antalya'da kendisini durdurmaya çalışan 2 polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli, bacağından vurularak yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tahılpazarı Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde bir pansiyona gelen kişi hakkında arama kaydı