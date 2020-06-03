Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı ANTALYA - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.Murat Uzun (31) idaresindeki 07 RS 772 plakalı otomobil, Korkuteli-Bucak kara yolunun 10. kilometresinde Okan Akgül'ün (20) kullandığı 15 ET 233 plakalı o