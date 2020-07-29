ANTALYA - Antalya'da 23 yaşındaki oğullarından 2 gündür haber alamayan aile, çocuklarına kavuştu.

Serik ilçesi Orta Mahalle'de yaşayan ve önceki gün evinden çıkıp bir daha da geri dönmeyen Uğur İbrahim Bülüç (23), dün saat 22.00 sıralarında Antalya Havalimanı İç Hatlar peronunda polis tarafından görüldü. Bülüç'ü alan polis ekipleri, ailesine haber verdi.

Çocuklarının bulunduğunu öğrenen Nazmi ile Gülser Bülüç Havalimanına giderek polisten oğullarını teslim aldı.

Bülüç'ün polis ekiplerine, evden ayrıldıktan sonra uçakla İstanbul'a gittiğini, bir gece İstanbul'da bir otelde kaldığını, anne ve babasının feryadına dayanamayınca tekrar uçakla Antalya'ya döndüğünü söylediği öğrenildi.

Bülüç, iki gün önce üniversite sınav sonucunu öğrenmek için evden ayrılmış, bir daha eve dönmeyince ailesi, polise giderek kayıp ihbarında bulunmuştu.



