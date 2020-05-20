Antalya'da iki aileden 18 kişiye Kovid-19 karantinası ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 2 kişi ile onlarla yakın temasta bulundukları belirlenen 16 kişi hastanede gözetim altında tutuluyor. Merkez Mahallesi'nde yaşayan iki aileden bazı kişiler,