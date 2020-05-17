Antalya'da hurda deposunda yangın çıktı ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde sanayi sitesindeki hurda deposunda yangın çıktı. Sanayi sitesinin hurdacılık blokundaki bir şirkete ait hurda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Depoda hurda plastik doğrama kapı ve pencere