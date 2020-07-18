Antalya'da hafif ticari aracın otobüsle çarpışması güvenlik kamerasında ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hafif ticari araç ile otobüsün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Osman Üstün'ün kullandığı 07 JS 776 plakalı hafif ticari araç, Sanayi Mahallesi'nde, İlhan Yağız idaresindeki