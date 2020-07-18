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Antalya'da hafif ticari aracın otobüsle çarpışması güvenlik kamerasında

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hafif ticari araç ile otobüsün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Osman Üstün'ün kullandığı 07 JS 776 plakalı hafif ticari araç, Sanayi Mahallesi'nde, İlhan Yağız idaresindeki

Antalya'da hafif ticari aracın otobüsle çarpışması güvenlik kamerasında
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ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hafif ticari araç ile otobüsün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osman Üstün'ün kullandığı 07 JS 776 plakalı hafif ticari araç, Sanayi Mahallesi'nde, İlhan Yağız idaresindeki 07 AFK 441 plakalı otobüsle çarpıştı.

Kazada yaralanan ve kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü Üstün, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün kavşaktan geçtiği sırada hafif ticari araçla çarpışması yer alıyor.


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