ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir çiftin, telefonla arayarak evlerine çağırdıkları kişiyi taciz ve tehdit iddiasıyla darbettikleri öne sürüldü.

İddiaya göre, Koru Mahallesi'nde evli ve bir çocuk annesi H.Y, kendisini taciz ve tehdit ettiğini ileri sürdüğü 45 yaşındaki K.Ö'yü telefonla arayarak eşinin de olduğu sırada eve çağırdı.

Motosikletiyle eve gelen K.Ö ile H.Y. ve eşi V.Y'nin tartıştığı, evli çiftin, K.Ö'yü sopayla darbettikten sonra durumu polise bildirdiği ileri sürüldü.

112 Acil Servis ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının, sağlık durumunun iyi olduğu, çiftin, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.



