ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde eşini balkonda darbeden kişi, gözaltına alındı.

E.Ü. (56) henüz bilinmeyen bir nedenle eşi G.Ü'yü Göksu Mahallesi'ndeki evlerinin balkonunda darbetmeye başladı.

Şüphelinin eşine kesici aletle de zarar verdiği öne sürüldü.

İkilinin sesini duyan komşuları, E.Ü'ye tepki gösterdi.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.

G.Ü, ambulansla hastaneye kaldırıldı, E.Ü. de gözaltına alındı.

Yaşanan kavga anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, balkonda eşini şiddet gösteren E.Ü'ye komşuların "Bıraksana kadını, gücün kadına mı yetiyor?" diye tepki göstermesi ve darp anı yer alıyor.



















