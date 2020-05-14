Antalya'da denizi ve dağları saran sis bulutu görsel şölen sundu ANTALYA - Antalya'da denizi ve dağları saran sis bulutu, güzel görüntüler oluşturdu.Sahili ve berrak deniziyle her yıl yüzlerce turisti ağırlayan Kumluca ilçesine bağlı tatil beldesi Adrasan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle en sa