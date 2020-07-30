Antalya'da denize giren kişi boğuldu ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görevli polis memuru Özgül Özdoğan (30), tatil için eşi ve çocuğuyla geldiği Beldibi Mahallesi'nde sahilde denize