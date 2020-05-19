ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde kongre ve kültür merkezi inşaatının çöken tavan kalıplarının altında kalması sonucu yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yüklenici firmaya yaptırılan Serik Kongre ve Kültür Merkezi inşaatında ikinci katın tavan kalıplarının bir bölümü henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Çöken inşaat malzemelerinin altında kalan taşeron firma işçileri Şakir Haldız ile Yusuf Eğilmez yaralandı.

İtfaiye erlerince molozların altından çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.



