ANTALYA - Antalya'da çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Aksu ilçesi Kurşunlu mevkisindeki ormanlık alanda iki noktadan henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Alevlere Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteriyle havadan, 7 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale edildi.
Ekiplerin yaklaşık bir saat süren yoğun müdahalesi sonucu söndürülen yangında yaklaşık 2 hektar orman alanı zarar gördü.
Ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.