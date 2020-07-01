ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, sanık Ümit Gür tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanık yakınları, bir derneğin kadın üyeleri ile taraf avukatları yer aldı.

Söz verilen sanık Ümit Gür, maktul Halime Şenal ile iki yıl birlikte yaşadıklarını, bir çocuklarının dünyaya geldiğini söyledi.

Şenal'ın çocuklarına bakmadığını, bu yüzden kavga ettiklerinin iddia eden Gür, pişman olduğunu belirtti.

Duruşma savcısı, sanığa "kasten öldürme" suçu sabit olduğundan müebbet hapis cezası verilmesini istedi.



Mahkeme heyeti Gür'e, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet, sanığın cezasında herhangi bir indirime gitmedi.

Bıçaklanarak öldürülen Halime Şenal'ın (31) cesedi, 23 Temmuz 2019'da Ilıca Mahallesi'ndeki derenin kıyısında bulunmuş, kadının birlikte yaşadığı Ümit Gür (40) cinayet zanlısı olarak tutuklanmıştı.