Antalya'da bir sokaktaki karantina uygulaması bir hafta uzatıldı ANTALYA - Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokakta başlatılan karantina uygulaması bir hafta daha uzatıldı. Serik ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan 12 kişi ile onlarla yakın temasta bulunanların yaşadığı