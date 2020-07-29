Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu ANTALYA - Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu. Muratpaşa ilçesi Eski Şarampol Caddesi'ndeki Alp Apartman'ın birinci katında yalnız yaşayan 30 yaşındaki Serhat Koç'u evinin giriş kapısının arkasında hareketsiz yattığını fark eden komşus