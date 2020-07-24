Antalya'da bir kişi 2. kattan düşerek hayatını kaybetti ANTALYA - Antalya'da kişi 2. kattaki evinin balkonundan düşerek öldü.Edinilen bilgiye göre, merkez Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi 4833'üncü Sokak'taki bir evde annesiyle yaşayan 38 yaşındaki Erkan Özorman, henüz belirlenemeyen nedenle 2. katt