Antalya'da bir kadın başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu ANTALYA - Antalya'da bir kadın, evinde silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu.Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 6745 Sokak'taki 3 katlı apartmanın üst katından silah sesi duyulduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık e