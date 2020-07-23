Antalya'da bir banka şubesi Kovid-19 nedeniyle 4 gün kapatıldı ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bir banka şubesi, 4 gün süreyle kapatıldı.İlçedeki bir banka şubesinin çalışanına rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede Kovid-19 testi uygulandı.