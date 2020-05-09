ANTALYA - Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, pazartesi kapılarını açacak olan berber ve kuaförlere, maske ile siperlik dağıttı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Odası Başkanı Tolgahan Demir ile hazırlıklarını sürdüren berber ve kuaförleri ziyaret etti.

Kazım Özalp Caddesi'nde belediyenin kuaför, berber ve güzellik salonlarında devam eden dezenfekte çalışmalarını inceleyen Uysal, pazartesi günü kapılarını yeniden açacak esnafa maske ve yüz koruyucu siperlikler hediye etti.

Uysal, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) belediye olarak yüz koruyucu siperlikli maske üretimine devam ettiklerini vurguladı.

Salgınla mücadelede kontrollü sosyal hayat döneminin başladığına değinen Uysal, bu dönemin dayanışma içinde atlatılacağını vurguladı.

Oda Başkanı Demir de bu süreçte esnafa desteği için Uysal'a teşekkür etti.