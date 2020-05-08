ANTALYA - Antalya'da "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" dolayısıyla emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin başarılı personeline başarı belgesi verildi.

Valilik makamında gerçekleşen törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, emniyet ve jandarma teşkilatlarının ülkemizin en köklü kurumlarının başında olduğunu belirtti.

Karaloğlu, Antalya'nın Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olması sebebiyle trafik güvenliğine büyük bir önem verdiklerini belirterek, emniyet kemeri ve kask kullanımı noktasında öncülük ettikleri projelerin Türkiye'ye örnek olduğunu ifade etti.

Her zaman görevi başında olan ve görevlerini üstün başarıyla icra eden trafik ekiplerini tebrik eden Karaloğlu, trafik ekiplerinin bundan sonraki çalışmalarında da aynı titizlikle devam etmelerini istedi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da katıldı.

