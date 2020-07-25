ANTALYA - Korkuteli AK Parti İlçe Başkanlığınca, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasından dolayı lokma dağıtıldı.

AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaktar ve Gençlik Kolları Başkanı Hamdi Murat Urlu, Çayırlı Cami ve Merkez Çayırlı Camisi'nde cuma namazı sonrası vatandaşlara lokma ikramında bulundu.

İlçe Başkanı Sancaktar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının yalnızca Türkiye'de değil, İslam aleminde de kardeşliğin pekişmesine vesile olacağının belirterek, "Allah'a çok şükür bize bugünleri de gösterdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu kutlu gün milletimize ve tüm İslam alemine hayırlı olsun." diye konuştu.

- Kumluca

AK Parti Kumluca İlçe Başkanlığınca, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasından dolayı Merkez Eski Cami önünde vatandaşlara dondurma dağıtıldı.

AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal, burada, Türkiye'nin bugün tarihi bir gün yaşadığını söyledi.

Özlemin bugün son verilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Uysal, "Bugünün bir kavuşma, hasretin bittiği gün. Evladı Fatihan'ın mutlu günüdür." diye konuştu.