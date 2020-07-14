ANTALYA - Alanya İlçesi Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan şüpheliler yakalandı.
Alanya'da kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, dolandırıcılık, yaralama, hırsızlık gibi suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden 9'u salıverildi. Adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.