Antalya'da, araç motoruna sıkışan kedi kurtarıldı ANTALYA - Antalya'da, bir aracın motoruna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı.Konyaaltı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Liman Mahallesi'nde bir aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini duyanlar, hayvanı sıkıştığı yerden kurtarmaya ça