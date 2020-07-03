Antalya'da 6 bin 50 uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı ANTALYA - Antalya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturu