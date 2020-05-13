Antalya'da 50 bin kaçak makaron ve 165 kilo tütün ele geçirildi ANTALYA - Antalya'da jandarma ekiplerinin bir kamyonette yaptığı aramada 50 bin kaçak makaron ve 165 kilogram tütün ele geçirildi.Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,