ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 22 bin 201 şişe kaçak parfüm ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla sokulan parfümlerin bir depoda tutulduğu ve buradan Antalya ile çevre illere dağıtımının yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Depoya düzenlenen operasyonda, değişik markalarda 22 bin 201 şişe parfüm ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.K. hakkında "Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Ele geçirilen parfümlerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 200 bin lira olduğu belirtildi.