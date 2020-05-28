ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 gündür aranan kişi, jandarma ekiplerince bulundu.

Karavca Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Ömer Eren, 10 gün önce evden hava almak için çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yakınlarının kayıp başvurusu yapması üzerine ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren'in bulunması için bölgede çalışma başlattı.

Eren, evinden kilometrelerce uzakta bir su deposunun yakınında bulundu. Sağlık kontrolleri yapılmak üzere Manavgat Devlet Hastanesine götürülen Eren, jandarmaya verdiği ilk ifadede, uzun süredir evde olduğu için sıkıldığını, gezip dolaşmak için dışarıya çıktığını kaydetti.



