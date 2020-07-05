Antalya falezlerde bulunan heykelin Roma dönemine ait olduğu belirlendi ANTALYA - Antalya'da falezlerde bir çantada bulunan heykelin Roma dönemine ait olduğu tespit edildi.Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'ndaki falezlere balık tutmak için gelen Emrah Demir, kayalıkların arasında bir çanta olduğunu fark etti. Çantad