Antalya’da ruhsatsız silah ticareti operasyonu ANTALYA - Antalya'da ruhsatsız silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin organize şekilde ruhsatsız silah tica