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Antalya Adliyesi'nde "Yeni Normale Dönüş" süreci başladı

ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Antalya Adliyesi'nde de "Yeni Normale Dönüş" sürecinin başladığı bildirildi.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamaya göre, iddianamelerin ve

Antalya Adliyesi'nde "Yeni Normale Dönüş" süreci başladı
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ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Antalya Adliyesi'nde de "Yeni Normale Dönüş" sürecinin başladığı bildirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamaya göre, iddianamelerin ve kamu davası açılması dahil tüm işlemlere, mahkemelerin de duruşma dışındaki tüm yargısal faaliyetlerine başlandığı belirtildi.

Tutuklu işler dışındaki davaların duruşmalarına 16 Haziran'da başlanacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Adliye girişinde herkesin vücut ateşi ateş ölçer cihazlarla ölçülecek, ateşi 38 derece ve üstü olanlar adliyeye alınmayacak, sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek. Adliyeye maske ile girilebilecek ve adliyeden çıkıncaya kadar maske çıkarılmayacak. Adliye içinde herkesin sosyal mesafe kurallarına uyması sağlanacak. Adliyeye gelenlerin ayakkabılarının dezenfekte olması için bina girişlerine ayak dezenfektan havuzu konulmuştur. Adliye binasının tüm birim ve bölümleri günlük 2 defa dezenfekte yapılmaktadır. Güvenlik ve ön büro çalışanlarına yüz koruyucu siperliği verilmiştir. Lavabolardaki musluklar fotoselli hale getirilmiştir."

Açıklamada, koridorlardaki oturma banklarının seyrekleştirilerek sosyal mesafeye uygun hale getirildiğine, tüm ısıtma ve soğutma sisteminin filtrelerinin temizlendiğine dikkat çekildi.

Adliye yoğunluğunun, görevli personel hariç 1500 vatandaşı geçmeyecek şekilde planlandığı ifade edilen açıklamada, "Adliyemizde görevli yargı mensuplarımızın, personelimizin, avukatlarımızın ve adalet hizmetlerinden faydalanmak için adliyeye gelen tüm vatandaşlarımızın, koronavirüsün bulaşı riskini azaltmak amacıyla başta maske ve sosyal mesafe olmak üzere alınan tüm tedbirlere hassasiyetle riayet etmelerini temenni eder, sağlıklı günler dileriz." denildi.

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