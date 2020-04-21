Annesinin evlendiği kişiyi bıçakla yaralayan genç tutuklandı ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir genç, annesinin evlendiği kişiyi bıçakla yaraladı.M.D.A (21), Milli Egemenlik Mahallesi'ndeki semt pazarında annesi ile alışverişe çıkan Şinasi V'yi omuz ve karın bölgesinden bıçakla yaraladı.İhbar