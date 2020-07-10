HATAY - DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Amik Ovası'ndaki tarım arazileriyle ilgili "Mevcut durumda sulanan 119 bin dekar tarım arazisine 346 bin 140 dekar ilaveyle sulanabilir tarım arazisi büyüklüğü 465 bin 140 dekara çıkarıldı." ifadesini kullandı.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hatay'a yapılan yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşları içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam edildiği kaydedildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak Hassa ilçesine baraj, gölet, sulama, taşkın koruma tesislerinin yanı sıra ıslah çalışmalarıyla da çiftçiyi desteklemeye devam edildiği aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, bölgenin son yıllarda en faydalı yatırımları arasında gösterilen Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi Projesi hakkında bilgi verdi.

Hassa ilçesinde yer alan Tahtaköprü Barajı'nın gövde dolgusunun DSİ tarafından 9 metre yükseltilerek barajın depolama hacminin 200 hektometre küpten 350 hektometre küpe yükseltildiğini belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"Böylece mevcut durumda sulanan 119 bin dekar tarım arazisine 346 bin 140 dekar ilaveyle sulanabilir tarım arazisi büyüklüğü 465 bin 140 dekara çıkarıldı. Proje ile aynı zamanda Karasu güzergahındaki Hassa ile Kırıkhan'ın mahalleleri ve havaalanı bölgesinin taşkından korunması hedeflendi. Böylece Amik Ovası'nın en önemli sorunlarından olan taşkın riski azaltıldı. Ayrıca HES tesisi vasıtasıyla yılda 29,06 GWh enerji üretimi sağlanması da hedeflenmektedir."

Barajda geçen yıl 29 Kasım itibariyle su tutulduğunu ifade eden Genel Müdür Yıldız, barajın tamamlanmasıyla 2020 birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 630 milyon lira katkı sağlanması ve bölgede 35 bin kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiğini anlattı.