"Altınşehir" kuyumcular sitesinde son aşamaya gelindi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta "Altınşehir" adı verilen kuyumcular sitesinin yapımında son aşamaya gelindi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu ve Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Öz incelemelerde bulundu.

Güngör, incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, "Altınşehir"in ismi, tasarımı ve üretimiyle dünyada örnek gösterilen yerler arasında olacağını söyledi.

Site içerisinde 390 iş yerinin bulunacağını, 120 milyon lira civarında yatırım yapıldığını aktaran Güngör, şunları kaydetti:

"Bu yatırım maliyetinin yüzde 70'ini Sanayi Bakanlığımız yüzde 30'unu da esnaflarımız karşılıyor. Esnaflarımız bunu 20 yılda ödeyecekler. Kuyumculuk sektöründe şu anda 4 bin kişi istihdam ediliyor. Burası faaliyete geçtiğinde bu sayı 7 bine çıkacak. Bu da şehrimiz için çok önemli bir gelişme olacaktır. Biz her zaman şunu düşünüyoruz. Her esnaf gurubumuza özgü bu tür siteleri yaygınlaştırmamız lazım. Kuyumcular esnafımıza son derece güzel, hem şehrimize hem ülkemize yakışır, bir mekan oluşturuyoruz. Diğer meslek gruplarımız için de bu tür derli toplu mekanlar oluşturduğumuzda hem ülkemizin ve şehrimizin kalkınmasına ve istihdamın artmasına çok ciddi katkılar sunacağına inanıyoruz."

Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu, "Kahraman" kente "Altınşehir" unvanını eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Öz de böyle bir site yapmanın her zaman hayali olduğunu belirtti.

Hayallerini sonuna getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Öz, "Pandemi olayının sonlanmasıyla esnaflarımızın taşınma işlemleri gerçekleşecek. Altınşehir'i yapmakla Kahramanmaraş'ın kapılarını dünyaya açmış olacağız. Tekstil ve çelik eşyadan sonra kente çok ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Büyükşehir Belediyemizin yapacağı son çalışmalarla artık bir an önce esnaflarımızı buraya taşımak istiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.