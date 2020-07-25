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Alman turizm acenteleri temsilcileri, Antalya'da golf sahalarını gezdi

Matrix Golf Reisen Acentesi Genel Direktörü Uğur Akça: - "Türkiye'nin son derece güvenli bir ülke olduğunu düşünüyorum" - My Travel Company Acentesi Genel Direktörü Christine Basak-Lewin: - "Almanya'ya döndüğümde kesinlikle müşterilerimize 'Hiç tereddüt

Alman turizm acenteleri temsilcileri, Antalya'da golf sahalarını gezdi
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ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile SunExpress iş birliğinde, Güvenli Turizm Sertifika Programı, Almanya'nın önde gelen turizm acentelerine tanıtıldı.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Cornelia Diamond Otel'in golf sahasında, turizm seyahat acenteleri ve gazetecilerden oluşan 34 kişilik gruba yönelik program düzenlendi. Burada misafirlere, golf sahalarında uygulanan tedbirler anlatıldı.

Otel Genel Müdürü Zafer Alkaya, AA muhabirine, Almanya'nın seçkin seyahat acentelerinin, Türkiye'de gerçekleştirilen program kapsamında golf kulübünü ziyarete geldiğini söyledi.

Misafirlerin, güvenli turizm anlamında alınan önlemlerin yeterliliği konusunda ikna olduğunu belirten Alkaya, şöyle konuştu:

"Antalya'nın mutlu tatiller için hazır olduğunu ve güvenlik anlamında hiçbir eksiğinin kalmadığını anlatmak gerekiyor. Bütün önlemlerimizi yakinen gördüler. Şimdi bunu ülkelerinde anlatmalarını, kamuoyunu ikna etmelerini bekliyoruz."

Alkaya, başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinden, Rusya'dan gelecek turistleri ağırlamak için hazır beklediklerini kaydetti.

- "Türkiye'ye gelmek istiyorlarsa endişe etmesinler"

Almanya'da faaliyet gösteren Matrix Golf Reisen Acentesi Genel Direktörü Uğur Akça da organizasyonu olumlu bulduklarını söyledi.

Antalya Havalimanı'ndaki önlemleri hiçbir ülkede görmediğini belirten Akça, tedbirlerin A'dan Z'ye dört dörtlük alındığını ifade etti.

Oteldeki önlemlerin de çok iyi olduğunu vurgulayan Akça, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu grup başka organizasyonlara da katılıp onları da değerlendirdi. Türkiye'nin son derece güvenli bir ülke olduğunu düşünüyorum. Dünyanın her yerine yayılmış bir pandemi söz konusu ama turistik yer destinasyonlarını karşılaştırdığımız zaman Türkiye'nin aşağı kalır yeri olmadığını düşünüyorum. Yurt dışından turistlere tavsiyem, Türkiye'ye gelin. Türkiye gelinmeyecek bir ülke değil. Türkiye’ye gelmek istiyorlarsa asla endişe etmesinler."

Almanya'da faaliyet gösteren My Travel Company Acentesi Genel Direktörü Christine Basak-Lewin ise Türkiye'de kendisini çok güvende hissettiğini dile getirdi.

Her şeyin güzel organize edildiğine dikkati çeken Basak-Lewin, "Her yerde kurallara uymak için işaretler var. Tedbirlerden olumlu etkilendim. Almanya'ya döndüğümde kesinlikle müşterilerimize 'Hiç tereddütsüz Türkiye'ye seyahat edebilirsiniz.' diyeceğim. Kendinizi çok güvende hissedebilirsiniz." şeklinde konuştu.

Basak-Lewin, Türkiye'nin diğer Avrupa ülkelerine göre çok daha iyi hazırlıklar yaptığını kaydetti.

SunExpress Antalya Satış Müdürü Murat Hatipoğlu ise organizasyonla ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

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