Alanya'da yol yapımı için dökülen zifte yapışan oğlak kurtarıldı ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yol yapımı için dökülen zifte yapışarak mahsur kalan oğlak vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Alanya-Taşkent-Hadim kara yolu Gevne Yaylası mevkisinde yol yapım çalışmaları yapılan alandan keçi sesi duyuldu. Yol