ANTALYA - Alanya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 198 kişiye idari para cezası verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 salgını dolayısıyla ülke genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili denetimler yaptı. Denetimlerde kısıtlamaya uymadıkları belirlenen 198 kişiye toplam 167 bin 91 lira idari para cezası uygulandı.

Ceza kesilen kişiler gerekli uyarıların yapılmasının ardından evlerine gönderildi.