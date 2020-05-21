Alanya'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı ANTALYA - Alanya ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Oba Mahallesi'ndeki bir evden telefon ve bir miktar paranın çalınması üzerine bö