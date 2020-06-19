ADANA - Adana'nın Aladağ ilçesindeki okullar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edilerek, hafta sonu yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için hazır hale getirildi.



Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınav merkezleri dezenfekte edilerek, okulun ve sınıfların kapıları ile öğretmen masalarına maske ve dezenfektan bırakıldı.



Okullarda yürütülen dezenfekte çalışmalarını inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu, sınavda görevli okul müdürleri ve öğretmenlerle telekonferansla toplantı yaptı.



Ayrıca, sınava katılacak bütün öğrencileri servisler okullara kadar getirip sınav bitiminde geri götüreceği öğrenildi.