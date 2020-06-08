GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

AKTOB'tan "iç pazarı hareketlendirelim" çağrısı

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı: - "Türk misafirlerimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da çok önem verdiğimiz, konuklarımız olacak" - "Mevcut konjonktür içerisinde tüm sektörümüzün özellikle iç pazarı hareketlendirecek tanıtım, pazarlama çalışmalarına ışık tutacağı

AKTOB'tan "iç pazarı hareketlendirelim" çağrısı
31 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

ANTALYA - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, turizmde iç pazarın önemine değinerek, sektörün özellikle bu alanda tanıtım, pazarlama çalışmalarına ağırlık vermesi çağrısında bulundu.

Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada, dünya tarihi bir süreçten geçerken, turizm sektörünün de mevcut koşullar içerisinde yeni yapılanmalarla kapılarını misafirlerine açmaya hazırlandığını belirtti.

Bugüne kadar pek çok sorunla mücadelede Türkiye turizminin sözcüklerle anlatılması zor işler başardığının altını çizen Yağcı, 2019'u örnek göstererek, önemli rekorlara imza atıldığını ifade etti.

2020'ye de büyük beklentilerle başladıklarını ancak bugüne kadar eşi benzeri olmayan küresel salgının başta turizm sektörü olmak üzere tüm dünyayı ekonomik ve sosyal anlamda etkisi altına aldığını aktaran Yağcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye, kadim medeniyetlere yurt olmuş insanıyla kültürüyle gelenekleri ile eşsiz bir coğrafya. Bu denli güçlü bir turizm altyapısı olan Türkiye turizmi, her krizin ardından çok hızlı çözüme odaklı çalışmalarla yeniden yapılandı. Bu krizde de Kültür ve Turizm Bakanlığımız, çatı örgütümüz TÜROFED ve tüm ilintili dinamiklerle ilk günden itibaren işbirlikleri geliştirerek sektörümüzün kayıplarını azaltmaya çalıştık."

Yağcı, yeni uygulamalar kapsamında misafirleri "sağlıklı turizm" konsepti ile ağırlamaya başlayacaklarını bildirdi.

Turizmde yerli misafirlerin önemine değinen Yağcı, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Türk misafirlerimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da çok önem verdiğimiz konuklarımız olacak. İç pazara çalışan acente ve tur operatörleri ile yaptığımız bilgi alışverişinde hepimizin vardığı ana fikir, 'iç pazarı gelişmemiş bir ülkenin turizmi sürdürülebilir kılması mümkün olmamaktadır.' Bu önemli konuyu, dünyadan ve Türkiye'den alınan verilerle yeniden gündeme getirerek, mevcut konjonktür içerisinde tüm sektörümüzün özellikle iç pazarı hareketlendirecek tanıtım, pazarlama çalışmalarına ışık tutacağına inanıyoruz."


Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Belediye Meclisi ilk ‘Olağan’ toplantısı
Isparta'da bir fikrim var diyen kadınlara davet!
Isparta'da esnafa özel ücretsiz dezenfekte hizmeti
Güneykent'te pandemiye davet hatırası
ISPARTA KARAAĞAÇ PAZARI AÇILDI - BAŞDEĞİRMEN'DEN ZİYARET '' ESNAFI MUTLU GÖRDÜK''
ISPARTA BAŞKA BİR GÜZEL DEMEK - ISPARTA TANITILDI VİDEO HABER
Erdoğan'ın talimatı sonrası tek tek belirlendi! Ücretsiz verilecek
yeni düzenlemeye onay çıktı! Yüzde 40 indirim müjdesi
Gül Bahçeleri İlk Misafirlerini Ağırladı
BALIĞIN ISPARTA'DAKİ ADI GÖZDE
ISPARTA'DA HALK OTOBÜSLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU
Isparta'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI...
ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI...
ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI...
ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU'NDA YENİ KARARLAR...
Isparta Valiliği'nden çok önemli duyurular yapıldı
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiren haber!
EN SÜPER SÜPÜRGE TAMİR BAKIM SERVİSİ
Isparta'da Yeni Sanayi Sitesinde asfalt çalışması
Isparta'da salı ve karaağaç pazarları açılıyor! tarih verildi
ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU'NDAN YENİ KARARLAR
Isparta'da 35 yıldır aşkla motosiklet tamir ediyor
TÜRKER AVM'DE İNDİRİMLER BAŞLADI BU FIRSAT KAÇMAZ!!!!
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! süre uzayabilir
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ısparta su arıtma cihazıISPARTA PERDE , ISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta İskendercimm ve Ekrem Coşkun Döner hizmete açıldıIsparta İskendercimm ve Ekrem Coşkun Döner hizmete açıldı02 Haziran 2020
Dünyada ilk kez Türkiye'de üretildi işte yerli maskeDünyada ilk kez Türkiye'de üretildi işte yerli maske02 Haziran 2020
Isparta'da tartıştığı eşini bıçakla yaraladıIsparta'da tartıştığı eşini bıçakla yaraladı02 Haziran 2020
ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU'NDAN YENİ KARARLARISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU'NDAN YENİ KARARLAR05 Haziran 2020
Isparta'daki bu su arıtma cihazı ile doğal kaynak suyu gibi içinIsparta'daki bu su arıtma cihazı ile doğal kaynak suyu gibi için03 Haziran 2020
Bakan Koca'dan son dakika sokağa çıkma kısıtlaması ve yeni dalga açıklaması Bakan Koca'dan son dakika sokağa çıkma kısıtlaması ve yeni dalga açıklaması 03 Haziran 2020
Isparta'da çalınan 2 kamyon Turgutlu'da kamyon garajında bulunduIsparta'da çalınan 2 kamyon Turgutlu'da kamyon garajında bulundu03 Haziran 2020
Isparta'da antik kentte kaçak kazı yapan üç kişi "fotokapan"la yakalandıIsparta'da antik kentte kaçak kazı yapan üç kişi "fotokapan"la yakalandı03 Haziran 2020
Isparta'da bir kişi şarbon şüphesiyle tedavi altına alındıIsparta'da bir kişi şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı04 Haziran 2020
yumruk şeklindeki patates görenleri şaşırtıyoryumruk şeklindeki patates görenleri şaşırtıyor03 Haziran 2020
Geri Sayım Başladı! Altında Patlama YaşanacakGeri Sayım Başladı! Altında Patlama Yaşanacak05 Haziran 2020
Hastanede Kovid-19 hastaları, dışarıda ihtiyaç sahipleri için ter döküyorHastanede Kovid-19 hastaları, dışarıda ihtiyaç sahipleri için ter döküyor03 Haziran 2020
Kahramanmaraş'ta bir mahalle karantinaya alındıKahramanmaraş'ta bir mahalle karantinaya alındı02 Haziran 2020
Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltındaAntalya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltında03 Haziran 2020
BM'den İdlib'e 106 tır insani yardımBM'den İdlib'e 106 tır insani yardım02 Haziran 2020
Antalya'da yaralı bulunan karga tedavi altına alındıAntalya'da yaralı bulunan karga tedavi altına alındı03 Haziran 2020
Kahramanmaraş'a has lezzetlerde Avrupa Birliği atağıKahramanmaraş'a has lezzetlerde Avrupa Birliği atağı03 Haziran 2020
Kahramanmaraş'ta derelere 10 bin kırmızı benekli alabalık bırakıldıKahramanmaraş'ta derelere 10 bin kırmızı benekli alabalık bırakıldı03 Haziran 2020
Daikin'den klima bakım kampanyasıDaikin'den klima bakım kampanyası03 Haziran 2020
ITB Başkanı Adar, Webinar Konferans Toplantısına KatıldıITB Başkanı Adar, Webinar Konferans Toplantısına Katıldı03 Haziran 2020