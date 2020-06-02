Akseki'yi Seydişehir'e bağlayan alternatif yayla yolu yeniden açıldı ANTALYA - Akseki ilçesini Konya'ya bağlayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kayalarla kapatılan alternatif yayla yolu yeniden trafiğe açıldı.İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkışl