ANTALYA - Akseki'de kurulması planlanan lunapark ile ilgili çalışmalar başladı.

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, yaptığı açıklamada, seçim öncesi vaatlerini yerine getirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Bu kapsamda ilçede eğlence alanlarıyla ilgili çalışmalarının olduğunu kaydeden Özkan, "Pandemi sebebiyle özellikle çocuklarımız evlerde çok sıkıldılar. Biz de vatandaşlarımızın hep birlikte eğlenceli vakit geçirebilmesi için lunapark kurduruyoruz." ifadelerini kullandı.

Özkan, Akseki Atatürk Stadyumunda kurulacak Lunaparkın uzun bir süre burada hizmet vereceğini bildirdi.