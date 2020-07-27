ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinde Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi çocuklara giysi yardımı yapıldı.
Akseki Kaymakamlığı bünyesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca, ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmaları sürdürülüyor.
Bu kapsamda Kurban Bayramı öncesi belirlenen çocuklara bayramlık alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alınan giysileri ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırdı.
Kaymakam Volkan Hülür, yaptığı açıklamada, çocukların mutluluğuna ortak olmak istediklerini kaydetti.