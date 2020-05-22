ANTALYA - Akseki Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki çocuklara hediye verdi.

Ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dışarıya çıkmaları kısıtlanan çocuklara Ramazan Bayramı hediyesi oyuncaklar dağıttı.

Ekiplere, Belediye Başkanı İbrahim Özkan'ın eşi Aysel Özkan ile meclis üyesi Dilek Arısoy da eşlik etti.

Başkan Özkan, Ramazan ayında sosyal yardımlaşmalara ağırlık verdiklerini söyledi.

Çocukları mutlu etmek için hediye dağıttıklarını ifade eden Özkan, "Onların yüzündeki gülümsemeyi görmek bizleri de mutlu etti." dedi.







