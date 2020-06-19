ANTALYA - Akseki'de İlçe Müftülüğü tarafından açılan Kur'an kursunu başarıyla tamamlayan çocuklara belge ve hediyeler verildi.

İlçe Müftülüğünün 4-6 yaşlar için düzenlediği Kur'an kursuna çocuklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinden görüntülü sistem aracılığıyla devam etti.

Kurslarda başarı gösteren çocuklar törenle belge ve hediyelerini aldı.

Akseki Müftüsü Baysu Mutluay, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde anne ve babalarının destekleriyle, öğrenciler ve hocalarının özverili ve gayretli çalışmaları neticesinde uzaktan da olsa eğitime ara vermeden devam ettirdiklerini söyledi.

Bu özverinin neticesinde büyük başarı elde ettiklerini belirten Mutluay, öğrencileri tebrik etti.