GÜCÜ ETKİSİNDE
Glaswin

Akseki Belediyesi parke üretim tesisi kurdu

ANTALYA - Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, parke taşı üretim tesisi kurduklarını bildirdi.Özkan, yaptığı açıklamada, kurulan tesisin belediye hizmetlerinde kullandıkları kilit parke maliyetini düşüreceğini kaydetti.Tesiste üretilen parke taşlarını

Akseki Belediyesi parke üretim tesisi kurdu
3 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

ANTALYA - Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, parke taşı üretim tesisi kurduklarını bildirdi.

Özkan, yaptığı açıklamada, kurulan tesisin belediye hizmetlerinde kullandıkları kilit parke maliyetini düşüreceğini kaydetti.

Tesiste üretilen parke taşlarının ilçedeki yol ve kaldırım çalışmasında kullanılacağını belirten Özkan, "Kurulan tesisle, maliyeti yarı yarıya azaltıyoruz. İlçemizdeki yerleşim yerlerinin artmasına paralel olarak yol ve kaldırım ihtiyacı da artıyor. Biz hizmetlerimizin en iyisini, en güzelini yaparken aynı zamanda bunu nasıl daha az maliyetle yapabiliriz düşüncesindeyiz." ifadelerini kullandı.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Su ve elektrik faturaları için 2 farklı karar!
ÖNDER AVM'DE RAMAZAN YARDIM PAKETİ UYGULAMASI BAŞLADI
Isparta'da Türker AVM'den süper ramazan paketi ve kolisi
Uçaklarda koronavirüs sonrası yeni dönem! Bir ilk oldu
İçişleri Bakanlığı uyardı: 31 ilde denetim!
İşte Isparta, Antalya, Burdur 2020 iftar ve sahur saatleri
Isparta'da burayı bilenler vazgeçemiyor! telefonla sipariş veriyor!
Koronavirüs (COVID-19) iddiası: Ne pangolin ne de yarasa... İşte salgını başlatan hayvan
Son dakika haberi: Bakanlık can kaybı ve vaka sayısındaki son durumu açıkladı!
Herkesi ilgilendiriyor! artık e-Devlet'ten yapılabilecek
Son dakika haberi: Bakan tarihi açıkladı! 1000 TL ödenecek
Isparta'da evi kumarhaneye çeviren şahıslar emniyet ekiplerince yakalandı...
Bakan Selçuk'tan son dakika yaz tatili açıklaması: Okullar 2 ay açık olacak mı?
81 il valiliğine yeni sokağa çıkma yasağı genelgesi gönderildi
Telefonu Olmayan Nasıl Maske Alacak? İşte Maske Dağıtımında Merak Edilen Sorular...
Isparta'da trafiği rahatlatacak bir hamle daha! yıkımı gerçekleşti...
Isparta'da yarış için toplanmışlar! 35.826 TL ceza!
Bakan'dan müjde! kısa çalışma ödeneğinde süreç hızlanıyor
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı...Koronaya karşı ''4T'' kuralı
Özel bankalarla ilgili yeni gelişme! Ombudsman devreye girdi
Öğrencilere müjdeli haber! Yaz tatilinde yeni gelişme...
Bakanlık son durumu açıkladı: Can kaybı ve vaka sayısı
Son dakika: Yeni iPhone SE tanıtıldı! Türkiye fiyatı şaşırttı!
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan koronavirüsle ilgili son dakika oruç açıklaması!
Isparta Valiliği duyurdu...kişi başı 3.150 TL idari para cezası uygulanacaktır
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA döner sipariş, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiISPARTA ucuz mobilyaısparta cocuk kulübüısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

VALİLİKTEN YENİ ISPARTA İL HIFZISSIHHA KARARI DUYURUSUVALİLİKTEN YENİ ISPARTA İL HIFZISSIHHA KARARI DUYURUSU10 Nisan 2020
Bilim Kurulu Üyesi 'uzun süre evde kalmaya hazır olun' deyip duyurdu!Bilim Kurulu Üyesi 'uzun süre evde kalmaya hazır olun' deyip duyurdu!10 Nisan 2020
Son dakika: Isparta Valiliğin'den maske açıklamasıSon dakika: Isparta Valiliğin'den maske açıklaması13 Nisan 2020
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildiHafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi13 Nisan 2020
Isparta Valiliği ücretsiz kolonya, maske ve tulum dağıttıIsparta Valiliği ücretsiz kolonya, maske ve tulum dağıttı12 Nisan 2020
MEB yeni çalışma takvimi okullar ne zaman açılacak?MEB yeni çalışma takvimi okullar ne zaman açılacak?13 Nisan 2020
Son dakika haberi: Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi açıkladı!Son dakika haberi: Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi açıkladı!13 Nisan 2020
Son dakika: Bakanlık açıkladı: Koronavirüsten can kaybı ve vaka sayısıSon dakika: Bakanlık açıkladı: Koronavirüsten can kaybı ve vaka sayısı13 Nisan 2020
Virüslere karşı koruyucu kalkan sofranızdan eksik etmeyinVirüslere karşı koruyucu kalkan sofranızdan eksik etmeyin11 Nisan 2020
1.000 TL yardım başvuru formu nasıl doldurulur? 1.000 TL yardım başvuru formu nasıl doldurulur? 13 Nisan 2020
91 yaşındaki uygulama yatırımcısı milyarlar kazandı91 yaşındaki uygulama yatırımcısı milyarlar kazandı11 Nisan 2020
Evde kalma döneminde yapboz satışları üç kat arttıEvde kalma döneminde yapboz satışları üç kat arttı11 Nisan 2020
Son dakika haberi: Bakan Koca filyasyon deyip müjdeyi verdi!Son dakika haberi: Bakan Koca filyasyon deyip müjdeyi verdi!14 Nisan 2020
Binlerce araç sahibi dikkat! Bir erteleme daha geldiBinlerce araç sahibi dikkat! Bir erteleme daha geldi13 Nisan 2020
Burdur'da köy karantina altına alındıBurdur'da köy karantina altına alındı13 Nisan 2020
Isparta'da silahla intihar olayı...!Isparta'da silahla intihar olayı...!15 Nisan 2020
Isparta'daki tarım işçilerini ve faaliyetlerini ilgilendiren önemli haberIsparta'daki tarım işçilerini ve faaliyetlerini ilgilendiren önemli haber10 Nisan 2020
Bakan duyurdu: Noterlerde yeni dönemBakan duyurdu: Noterlerde yeni dönem13 Nisan 2020
Akıl almaz olay! Korona ihbarıAkıl almaz olay! Korona ihbarı14 Nisan 2020
Diyanet'ten son dakika 'oruç' açıklamasıDiyanet'ten son dakika 'oruç' açıklaması14 Nisan 2020